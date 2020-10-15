Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, примерила стильный образ

Девушка привыкла к вниманию, поэтому даже во время посещения ресторанов, баров и клубов старается выглядеть на все сто. Гюль надевает трендовые вещи, которые рекламирует для модных брендов и без смущения демонстрирует бюст. Примечательно, что при этом модель не выходит за рамки - девушка не оголяется излишне и старается придерживаться определенного стиля в своих кадрах.

Так, Бахари любит подчеркивать грудь яркими декольте, нередко расшитыми камнями, кружевами и дополненными украшениями. Поэтому на одном из фото, сделанном на отдыхе, видно, что модель намеренно расстегнула кофточку телесного цвета, чтобы показать бюст и тем самым подчеркнуть, что она явно без лифчика.

Кадр с пикантной деталью в образе Гюль не оставил поклонников безразличными:

«Прекрасный костюм; Ты самая милая, наивная, стильная и элегантная дама; Прелесть 🌹☝️; всегда романтичная😍; может искусить любого💖; Это лицо похоже на ложь:/; Такая красивая ⭐️💎⭐️; обалденная леди; Настоящая красота; Вы пробовали шоколадный торт HitMe, ибо вы сами как шоколадный пудинг; Исключительная красота 🌹; Красивое совершенно красивое фото очень красивой и потрясающей барышни 🌺💖😍; Этот взгляд ... когда Жасмин встречает Аладдина;) 🌹; Потрясающе 💕».

Мы также писали, что Гюль показывает в социальной сети Инстаграм на своей странице яркие фото из отдыха. Причем на самих фото девушка не показывает лишнего и старается скрыть от любопытных глаз свою фигуру. А те фото, на которых она демонстрирует достоинства в виде исключения, сразу становятся самыми обсуждаемыми.

Так было и с жарким фото с курортной зоны, где отдыхала Бахари. Девушка покорила видом в черном бикини и пикантной деталью, которую засветила якобы случайно. Слишком сильно натянув бикини, она не смогла скрыть бюст, буквально выскользнувший снизу купальника.

Вот как реагируют в сети:

«Вы действительно красивая женщина❤️❤️; очаровательны ❤️; Вау красивая девушка; Идеальная богиня 🔥; Хароший бюст какой размер мне нравится🔥; Вот почему все XS были распроданы все лето 🤦🏼‍♀️».

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