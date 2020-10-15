Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе в свіжому образі

Красуня цього разу була в Жовтих шортиках і білому топіку. Модель стояла боком до камери, показуючи себе. Жизель залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

На другому знімку Жизель вже позувала в коротенькій сукні і без білизни. Олівейра стояла на тлі будинку практично на весь зріст. Модель не одягала білизну, тому кадр вийшов навіть трохи пікантним.

Фанати поставили кілька десятків лайків і написали коментарі:

"Люблю це", "це саме те, що я шукаю для отримання додаткової інформації".

Повідомлялося, що бразильська модель Жизель Олівейра похвалилася розкішною фігурою на відпочинку.

"Барбі Малібу", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах красуня позує в крихітному купальнику, ефектно демонструючи розкішну фігуру в різних позах.

Ми писали, що ангел Victoria's Secret, бразильська модель Жизель Олівейра вразила неймовірно зухвалим образом.

У себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, зроблених на вулиці. Дівчина була одягнена в коротенькі шортики із зав'язками з боків. Коли Жизель поверталася боком, її округлі стегна трохи оголювалися.

Нагадавши, пекуча брюнетка з Victoria's Secret відчинила блузку і засмущала розкутим видом на балконі

А ще Politeka писала, що зухвала брюнетка з Victoria's Secret в костюмі Школярки запаморочила голову найстійкішим

Також Politeka повідомляла, що спекотна брюнетка з Victoria's Secret побалувала соковитим видом в бікіні



