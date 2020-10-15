Молода дружина Олександра Цекало, актриса і художниця Дарина Ервін блиснула своїми принадами

Як передає Politeka.net, свіже фото красуні з'явилося на фан - сторінці в Instagram.

На знімку Дарина Ервін позує в бежевій майці бежевого кольору зі значним декольте, яке оголює пишні принади дівчини.

Дарину Ервін засипали компліментами.

"Ви красива дівчина! Сказав банально, але це факт!👍 😍 «, "У-у-у-у....", "Красуня", "ви прекрасні!"- пишуть в коментарях.

Крім того, дружину Цекало запідозрили у вагітності.

"У положенні?🔥 ",- цікавляться цікаві користувачі Мережі.

Як відомо, Дарина Ервін і Олександр Цекало одружилися в 2019 році в США, в Беверлі-Хіллс. Ервін молодший за свого чоловіка на 30 років.

Відзначимо, у Цекало є двоє дітей від шлюбу з Вікторією Галушкою (сестрою Віри Брежнєвої) – дочка Олександра і син Михайло.

У Дарини Ервін дітей поки немає.

Діти Цекало від Вікторії Галушки познайомилися з новою обраницею ще до того, як він офіційно пов'язав з нею життя. Як розповіло джерело в оточенні молодят, Дарині вдалося знайти спільну мову з Сашею і Мішею. «Ще до весілля всі разом їздили за кордон. Були в Діснейленді в Лос-Анджелесі. Ервін швидко порозумілася з дітьми обранця", - писали ЗМІ.

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