Жена Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин, показала необычный совместный кадр

В этот раз красотка была в топе и позировала очень близко к объективу камеры, ведь снимала саму себя. Рядом можно увидеть Александра, который был в черной футболке и с пышной бородой и усами. На еще одном снимке пара уже целовалась, не стесняясь камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Любовь не знает границ. Мои любимые", - написано под фото.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:

"Спасибо влюбленным", "Да рада за вас. Но молодость играет роль! И она играет", "Дариночка,Какие Вы Здесь Счастливые!!!))Так и будьте Всегда!!!))", "Красавица и чудовище кино смотрел недавно", "Какая прекрасная пара! Все рядом нервно курят", "он рядом с вами помолодел! Вы волшебница", "Да Любовь не знает границ. Очень приятно смотреть на влюбленных. Пусть их лучик любви озарит всех не сумевших быть вместе".

Сообщалось, что 29-летняя жена Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин роскошно отпраздновала свой день рождения.

Судя по сториз красотки, ее день рождения начался на яхте. Она обнималась с Цекало и делала счастливые селфи. Девушка была одета в платье с глубоким декольте, ее пышная грудь едва не выпрыгивала наружу.

Напомним, молодая жена Цекало сняла лифчик и засветила свои сладкие «персики», видно все

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