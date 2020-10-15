Молодая жена Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин сверкнула своими прелестями

Как передает Politeka.net, свежее фото красотки появилось на фан- страничке в Инстаграм.

На снимке Дарина Эрвин позирует в бежевой майке бежевого цвета с внушительным декольте, которое обнажает пышные прелести девушки.

Дарину Эрвин засыпали комплиментами.

«Вы красивая девушка! Сказал банально, но это факт!👍😍», «У-у-у-у....», «Красавица», «Вы прекрасны!» - пишут в комментариях.

Кроме того, жену Цекало заподозрили в беременности.

«В положении?🔥», - интересуются любопытные пользователи Сети.

Как известно, Дарина Эрвин и Александр Цекало поженились в 2019 году в США, в Беверли-Хиллс. Эрвин младше своего мужа на 30 лет.

Отметим, у Цекало есть двое детей от брака с Викторией Галушкой (сестрой Веры Брежневой) – дочь Александра и сын Михаил.

У Дарины Эрвин детей пока нет.

Дети Цекало от Виктории Галушки познакомились с новой избранницей еще до того, как он официально связал с ней жизнь. Как рассказал источник в окружении молодоженов, Дарине удалось найти общий язык с Сашей и Мишей. «Еще до свадьбы все вместе ездили за границу. Были в Диснейленде в Лос-Анджелесе. Эрвин быстро поладила с детьми избранника», — писали СМИ.

Напомним, молодая жена Цекало свела с ума формами в тесном платье, вид впечатляет: с такой не заскучаешь.

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