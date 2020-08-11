Жена Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин, показала, как проводит время со своим звездным мужем

Как передает Politeka.net, серия фотографий появилась у нее в Инстаграм. На фото Дарина и Александр отдыхали на пляже. Но в этот раз они решили разнообразить свой отдых. Эрвин оседлала жеребца и каталась на нем вдоль берега. Так же поступил и Цекало. Пышногрудая красотка позировала на камеру, сидя на коне. Выглядела она превосходно.

Кроме этого, Эрвин поделилась кадром, на котором они с мужем вдвоем катались на лошадях.

Как известно, Дарина Эрвин четвертая жена Цекало. Они живут в США, где и заключили брак. Известно, что девушка намного младше своего звездного супруга. Ей 29 лет, а ему – 59.

Ранее мы писали, что молодая жена Цекало поделилась трогательным фото с мужем. Красотка сделала селфи, засветив очень глубокое декольте. Рядом с ней стоял Александр, который выглядел очень счастливым.

«Любовь не знает границ», - подписано фото.

Отметим, что многие сравнивают необычную Эрвин со второй женой Цекало Лолитой. Несмотря на то, что девушки не похожи друг на друга, у них очень похож типаж внешности. К тому же, в молодые годы Лолита выглядела примерно так же.

Напомним, что молодая жена Цекало вскарабкалась на мужа прямо посреди ресторана, кадры облетели сеть.

Как сообщала Politeka, Цекало уснул на пышных прелестях молодой жены: неожиданное фото, «Виагра убьет».

Также Politeka писала, что молодая жена Цекало взбудоражила аппетитными формами в маечке, муж будет в восторге: «Куколка».