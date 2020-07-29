Молодая жена Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин показала их совместное фото

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм аккаунт Дарины.

На фото Женщина запечатлена в топе с кружевными вставками, который показывает ее пышную грудь. На плечи ей накинут пиджак. При этом Цекало прислонился лицом к волосам избранницы. Дарина Эрвин смотрит в кадр, а Александр Цекало закрыл глаза.

В сети комментируют снимок.

«Красавцы, вы Супер, Дариночка бесподобна как всегда, восточная красавица, будьте Счастливы», «Любовь в каждом миллиметре!!!», «Саша спит?», «Красотка», «Будете счастливы!!! Любите друг друга!!! Такие глаза как у вас обоих на этом фото не подделать. Любите друг друга», - пишут фолловеры Эрвин.

Не обошлось и без негативных реплик.

«Старый хрен, никак не намотается! Ведь в итоге, убьет Виагра», - написали под фото.

Как известно, Цекало и Эрвин начали встречаться в 2018 году, а в 2019 году, когда Александр развелся с предыдущей женой с Викторией Галушкой, узаконили свои отношения в США.

Дарина Эрвин - четвертая жена Александра Цекало. Первая женитьба состоялась в 1980 году на певице Алене Шиферман, от которой мужчина ушел к Лолите Милявской. Брак с эксцентричной певицей стал самым долгим – 12 лет. В 2008 году Александр вновь связал себя узами брака – на этот раз с младшей сестрой Веры Брежневой – Викторией Галушкой. Женщина родила ему двоих детей – дочь Александру и сына Михаила.

Напомним, что Дарина Эрвин забыла о белье и засветила лишнее, приспустив рубашку: "Джоконда".

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