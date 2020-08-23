Молодая жена Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин сверкнула роскошной фигуркой в тесном платье

Как передает Politeka.net, свежее фото молодой красотки появилось на ее фан-страничке. Поклонники Эрвин опубликовали архивное фото девушки, на котором она позировала в обтягивающем черном боди-платье.

Дарина стояла возле мольберта и делала вид, что рисовала. Стоит отметить, что у девушки много таких фото, так как она художница. Эрвин специализируется на эротических рисунках.

На свежем фото можно рассмотреть невероятную фигуру жены Цекало: ее пышную грудь, тонкую талию и округлые бедра. Особого шарма фото добавили черные волосы девушки, которые спадали на плечи.

Как известно, Дарина Эрвин и Александр Цекало поженились в США в 2019 году. Эрвин младше своего мужа на 30 лет, но, судя по их совместным фото, для страсти их возраст не помеха.

Ранее мы писали, что Дарина Эрвин поделилась пикантным фото, на котором позировала в миниатюрной маечке. Красотка стояла возле стены, держа в руках сигарету. Пышная грудь девушки едва не вывалилась из майки.

Кроме этого, недавно Эрвин сразила декольте в весьма откровенной майке. Она была рядом с мужем, который получал огромное удовольствие от ее присутствия.

Напомним, что Дарина Эрвин устроила непристойные игрища с мужем прямо на камеру: "Красавица и чудовище".

Как сообщала Politeka, Дарина Эрвин показала, как развлекается со звездным мужем: «Оседлала жеребца и…».

Также Politeka писала, что Цекало уснул на пышных прелестях молодой жены: неожиданное фото, «Виагра убьет».