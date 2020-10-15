Відома модель Демі Роуз показала себе і розповіла про дівчаток

На фото Демі позувала в кольоровому купальнику. Волосся Роуз зібрала в дві косички, а образ доповнила яскравим макіяжем. Модель сиділа в транспорті і знімала себе на телефон. Красуня показала пишний бюст, який ледве вмістився в маленький наряд. Після цього зірка перевела камеру на дівчат, що сиділи спереду і вони помахали. Про це пише Politeka.net зі сслыкой на сторінку знаменитості.

"Щасливі мої дівчатка", - підписала кадри Демі в Instagram.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, так як Роуз залишила ролик в сторіс, але так і хочеться сказати: "Шалунішка".

Повідомлялося, що британська модель Демі Роуз показала неймовірну фігуру в бікіні.

"Чистота", - коротко йдеться в підписі.

На опублікованих кадрах Роуз позує в крихітному бікіні, ефектно демонструючи розкішні форми. На одному зі знімків видно, що красуня сидить в басейні, елегантно вмостившись в кадр.

Ми писали, що британська модель Демі Роуз похвалилася формами в одному боді.

З доброго ранку, від мене", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Роуз позує в одному боді, ефектно піднімаючи камеру телефону вгору.

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