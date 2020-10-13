Известная модель Деми Роуз показалась в смелом образе и рассказала о своей философии

На фото Деми позировала в розовом платье с поясом на талии. Роуз оставила волосы распущенными, а рукой задрала снизу наряд немного. Модель смотрела в объектив камеры, показывая всю свою красоту в огромном декольте без белья. На втором кадре звезда уже еще больше оттянула наряд рукой, показывая, что прятала под ним. Фото вышли довольно соблазнительными и солнечными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пройдя достаточно далеко, вы встретите себя.", - написала звезда под снимком.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Одержимый второй картинкой", "Поделись своими чувствами", "Выглядит так великолепно", "Очень красивые девушки когда-либо", "Вы очень неотразимы в этом платье мисс Роуз", "Вы эффектная женщина", "Я так сильно тебя люблю", "Удивительная сладость красоты", "Супер мадам я люблю тебя".

Сообщалось, что модель из Великобритании Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой в купальнике.

Так, сперва красотка позирует в купальнике, демонстрируя идеальный ракурс сверху. При этом знаменитость посылает воздушный поцелуй своим поклонникам.

«Привет» - коротко говорится в подписи.

Напомним, Деми Роуз с трудом впихнула сахарные "пончики" в платье из бисера

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