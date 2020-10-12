Известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала свою фигуру на пляже

Известная красотка порадовала новыми кадрами в сториз, пишет Politeka.net. Модель показывает, как проводит отдых в теплых краях, демонстрируя фигуру в купальнике.

Так, модель предстала на одних из последних кадров в крохотном бикини. Красный купальник еле справлялся с тем, чтобы прелести Роуз не выставились, и не показались перед камерой во всей красе.

Роуз эффектно прошлась по мокрому песку, едва не роняя свои формы - это то, что нужно!

Маленький лифчик на бретельках натянулся на большой груди, которая красиво развалилась под треугольными лоскутками.

Плавочки натянулись выше бедер на лямках. Модель распустила длинные волосы, которые были мокрыми от недавнего купания.

В общем виды просто завораживали, только вот собрать много лайков и комментариев им не удалось, по крайней мере, в открытом доступе.

Напомним, Деми Роуз предстала в одном из последних сториз в, можно сказать, распутном виде.

Модель позировала с обнаженной грудью, которую прикрыла тонким парео. Легкая ткань прикрыла самые интимные места, но при этом немного оголила объемы модели.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз похвасталась теплым кадром из отдыха. Позируя у бассейна, звезда решила показать, как веселится в новом образе. Модель примерила стильный монокини с вырезами и тоненькой цепочкой на груди.

Также девушка дополнила пляжный образ тонкой накидкой-платком на бедра коричнево-черного цвета и надела массивные украшения из золота.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике