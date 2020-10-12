Известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала свою фигуру на пляже
Известная красотка порадовала новыми кадрами в сториз, пишет Politeka.net. Модель показывает, как проводит отдых в теплых краях, демонстрируя фигуру в купальнике.
Так, модель предстала на одних из последних кадров в крохотном бикини. Красный купальник еле справлялся с тем, чтобы прелести Роуз не выставились, и не показались перед камерой во всей красе.
Роуз эффектно прошлась по мокрому песку, едва не роняя свои формы - это то, что нужно!
Маленький лифчик на бретельках натянулся на большой груди, которая красиво развалилась под треугольными лоскутками.
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Плавочки натянулись выше бедер на лямках. Модель распустила длинные волосы, которые были мокрыми от недавнего купания.
В общем виды просто завораживали, только вот собрать много лайков и комментариев им не удалось, по крайней мере, в открытом доступе.
Напомним, Деми Роуз предстала в одном из последних сториз в, можно сказать, распутном виде.
Модель позировала с обнаженной грудью, которую прикрыла тонким парео. Легкая ткань прикрыла самые интимные места, но при этом немного оголила объемы модели.
Ранее сообщалось, что Деми Роуз похвасталась теплым кадром из отдыха. Позируя у бассейна, звезда решила показать, как веселится в новом образе. Модель примерила стильный монокини с вырезами и тоненькой цепочкой на груди.
Также девушка дополнила пляжный образ тонкой накидкой-платком на бедра коричнево-черного цвета и надела массивные украшения из золота.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике