42-річна співачка Ані Лорак порадувала публіку новими фото в осінньому парку

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в чорному вбранні. Вдало підібраний комплект візуально зробив її ще стрункішою.

Так, усміхнена Кароліна позувала в променях сонця на парковій доріжці, усипаній золотистим килимом з листя. На ній були брюки з завищеною талією, що вигідно підкреслили точені стегна, і блуза з воланами. Лорак зібрала волосся в злегка розпатланий хвостик та нанесла ніжний макіяж.

"🍁Моя улюблена осінь", - підписала знімки зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, коментуючи зовнішність співачки.

"Моя улюблена діва😍 яка ж ви красива ❤ ❤ "

"Кароліночка як же ви нас радуєте 😍 😍 😍 такі фото шикарні 😍 не намилуватися 😍 принадність 😍 красуня 😍 😍 😍 "

"у мене є 257 причин щоб жити, одна з них - ваша посмішка ❤️"

"Autumn lady🍂🧡"

"Яке фото😍 Кароліна, Ви такі ніжні..."

"Така красуня😍 струнка така😍❤️"

"Точніше ваші форми пишніше, і вам це личиить"

"Чому ви останнім часом в чорному одязі??"

"Яка ж ви красива. Очей не відвести. 😍"

Варто відзначити, нещодавно Кароліна заявила, що має намір "розпрощатися" з набраними за карантин зайвими кілограмами і в цьому їй допоможе часткове голодування. За словами співачки, вона собі суворо заборонила що-небудь їсти після сьомої години вечора, можна тільки пити воду.

"Я, зізнаюся чесно, набрала зайві кілограми за час самоізоляції. Зараз їх скидаю, активно працюю над собою. Під час самоізоляції я теж намагалася підтримувати себе у формі. Регулярно займалася спортом, але холодильник ж поруч...", - скаржилася Лорак.

Тепер же схудла красуня при кожному зручному випадку підкреслює результати своєї дієти.

Нагадаємо, що Ані Лорак в капелюшку змогла здивувати новим перетворенням: "виглядає на 18".

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