42-річна співачка Ані Лорак порадувала публіку новими фото в осінньому парку
Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в чорному вбранні. Вдало підібраний комплект візуально зробив її ще стрункішою.
Так, усміхнена Кароліна позувала в променях сонця на парковій доріжці, усипаній золотистим килимом з листя. На ній були брюки з завищеною талією, що вигідно підкреслили точені стегна, і блуза з воланами. Лорак зібрала волосся в злегка розпатланий хвостик та нанесла ніжний макіяж.
"🍁Моя улюблена осінь", - підписала знімки зірка.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, коментуючи зовнішність співачки.
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"Моя улюблена діва😍 яка ж ви красива ❤ ❤ "
"Кароліночка як же ви нас радуєте 😍 😍 😍 такі фото шикарні 😍 не намилуватися 😍 принадність 😍 красуня 😍 😍 😍 "
"у мене є 257 причин щоб жити, одна з них - ваша посмішка ❤️"
"Autumn lady🍂🧡"
"Яке фото😍 Кароліна, Ви такі ніжні..."
"Така красуня😍 струнка така😍❤️"
"Точніше ваші форми пишніше, і вам це личиить"
"Чому ви останнім часом в чорному одязі??"
"Яка ж ви красива. Очей не відвести. 😍"
Варто відзначити, нещодавно Кароліна заявила, що має намір "розпрощатися" з набраними за карантин зайвими кілограмами і в цьому їй допоможе часткове голодування. За словами співачки, вона собі суворо заборонила що-небудь їсти після сьомої години вечора, можна тільки пити воду.
"Я, зізнаюся чесно, набрала зайві кілограми за час самоізоляції. Зараз їх скидаю, активно працюю над собою. Під час самоізоляції я теж намагалася підтримувати себе у формі. Регулярно займалася спортом, але холодильник ж поруч...", - скаржилася Лорак.
Тепер же схудла красуня при кожному зручному випадку підкреслює результати своєї дієти.
Нагадаємо, що Ані Лорак в капелюшку змогла здивувати новим перетворенням: "виглядає на 18".
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