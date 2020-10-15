42-летняя певица Ани Лорак порадовала публику новыми фото в осеннем парке

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в черном наряде. Удачно подобранный комплект визуально еще больше ее стройнит.

Так, улыбающаяся Каролина позировала в лучах солнца на парковой дорожке, усыпанной золотистым ковром из листьев. На ней были брюки с завышенной талией, выгодно подчеркнувшие точеные бедра, и блуза с воланами. Лорак собрала волосы в слегка растрепанный хвостик и нанесла нежный макияж.

"🍁Моя любимая осень", - подписала снимки звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, комментируя внешность певицы.

"Моя любимая Дива😍 какая же вы красивая 💫❤"

"Каролиночка как же Вы нас радуете 😍😍😍 такие фото шикарные😍 не налюбоваться 😍 прелесть😍 Красотка 😍😍😍"

"у меня есть 257 причин чтобы жить, одна из них - ваша улыбка ❤️"

"Autumn lady🍂🧡"

"Какое фото😍 Каролина, вы так нежны..."

"Такая красавица😍 Стройная такая😍❤️"

"Точнее ваши формы пышнее, и вам это идет"

"Почему Вы последнее время в чёрной одежде??"

"Какая же вы красивая. Глаз не отвести. 😍"

Стоит отметить, недавно Каролина заявила, что намерена "распрощаться" с набранными за карантин лишними киллограммами и в этом ей поможет частичная голодовка. По словам певицы, она себе строго настрого запретила что-либо есть после семи часов вечера, можно только пить воду.

"Я, признаюсь честно, набрала лишние килограммы за время самоизоляции. Сейчас их сбрасываю, активно работаю над собой. Во время самоизоляции я тоже старалась поддерживать себя в форме. Регулярно занималась спортом, но холодильник же рядом...", - жаловалась Лорак.

Теперь же похудевшая красотка при каждом удобном случае подчеркивает результаты своей диеты.

Напомним, что Ани Лорак в шляпке смогла удивить новым преображением: "Выглядит на 18".

А еще Politeka писала, что похудевшая Ани Лорак в шляпе внезапно бухнулась на колени перед другом: "Обожаю!".