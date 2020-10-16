Відома українська модель Кайлі Дженнер показала себе в незвичайному образі і передала Привіт

На фото Кайлі позувала в рожевій сукні і рукавчиках. Образ зірка доповнила ефектною зачіскою і макіяжем. Наряд виявився з відкритими плечима і можна відразу побачити, що Дженнер не дуже любить носити білизну. Красуня в декількох позах продемонструвала ідеальні вигини. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Привіт", - лаконічно підписав адміністратор фотографії.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Коротке світле волосся", "цей костюм культовий", "ох, це потрапляння", "занадто багато потрібно слідувати за Кім", "красива королева".

Повідомлялося, що відома модель Кайлі Дженнер показала розкішний образ в персиковому міні.

Кайлі поділилася кадрами в новому образі, після чого ролики і знімки розлетілися по мережі Instagram. На фан-акаунтах ролик, в якому зірка поправляє бюст перед епічною появою, зібрав безліч переглядів, тому його продовжують скрізь публікувати.

Ми писали, що американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, себе в образі начальниці.

В цей раз Кайлі вирішила показати себе в образі начальниці, проте наряд її був далекий від ділового стилю. Для цього вона одягла вельми екстравагантний костюм, що складається з короткої спідниці і облягає кофти.

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