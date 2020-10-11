Младшая сестра Ким Кардашьян, известная модель Кайли Дженнер предстала в ярком и соблазнительном образе

Как сообщает Politeka.net, Кайли Дженнер умеет удивлять – она то и дело примеряет необычные наряды, от которых фолловеры просто не могут отвести взгляд.

Несколько часов назад Кайли Дженнер запостила в своем блоге несколько новых фото, на которых примерила невероятно соблазнительный образ.

Кайли сделала фото в салоне частного самолета. Звезда позирует в брюках с высокой посадкой, а также белом откровенном топе на завязках, который едва сдерживал пышный бюст 23-летней бизнесвумен.

Завершает лук стильная прическа: волосы собраны в высокий хвост. На макушке ей выпустили пару прядей, чтобы сделать прическу эффектнее. Отдельного внимания заслуживает макияж с яркими тенями, цветными стрелками, розовым румянцем и пухлыми губами.

Под фото, которым Кайли поделилась со своими подписчиками, она не стала ничего писать лишь оставила несколько эмодзи в виде сердечек и самолетов.

Фанаты принялись восхищаться, как невероятно фотогенична и соблазнительна Кайли и как идут ей такие пикантные наряды.



"Красивый мощный лук, я тебя люблю ❤️", "Великолепно", "Горячий капитан села на рейс ✈️", "тааак мило! надеюсь, тебе понравится твоя поездка 🔥", "Возьми меня с собой😭🤣", "Как мне нравятся розы, которые не вянут", "Горячая бомба в самолете".

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