Рідкісне архівне фото Андрія Данилка разом з "мамою" Вєрки Сердючки Інною Білоконь з'явилося в мережі

Як передає Politeka.net, знімок опублікував російський музичний продюсер групи "Ласковый май", співак Андрій Разін.

Він вирішив із запізненням привітати артистку з днем народження.

«В один день з моїм сином народилася ще дуже прекрасна актриса Інна Білокінь. Ми всі знаємо її як маму Вєрки Сердючки. Але Інночка дійсно дуже зворушлива і дуже хороша людина. Іннуль, прости, що пропустив цю дату, але краще пізно, ніж ніколи», - написав Разін.

При цьому він назвав Білокінь " не тільки мамою України, а й мамою Росії».

"Від всієї групи "Ласкавий травень", від Моєї бабусі, яка на фото з тобою сидить у мене вдома, коли ви були у нас в гостях, в селі Привільному, хочу привітати тебе з днем народження. Щастя тобі, здоров'я. Ти у нас-актриса номер один, звичайно, після Андрія. У будь-якому випадку, ви завжди разом. Я вас дуже люблю і поважаю. І пам'ятай, що ти не тільки мама України, а й мама Росії», - написав продюсер.

Інна Білокінь, яка святкувала день народження 10 жовтня, відреагувала на привітання.

"Вам величезне спасибі!!! Мені дуже приємно! Ми ще 100% Побачимося !!!!!💋 💋 💋 міцно обіймаю!!!",- відповіла на привітання "мама" Сердючки.

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