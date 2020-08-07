Мама Верки Сердючки показала, как отдыхает летом

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на Instagram-страницу артистки Инны Белоконь, которая известна образом мамы Верки Сердючки.

Озорная артистка, не изменяет своему стилю. На опубликованных снимках в веселой манере она показала, как нужно отдыхать. Озорная Белоконь изобразила, как будто дерется за лучший экземпляр у прилавка с раками.

Также «мама Верки Сердючки» опубликовала фото, на котором запечатлена на фоне моря. Она позирует в легком платье с глубоким декольте, такую красоту оценил бы и Андрей Данилко.

«Тетя Мотя рыбачка😂😂😂😂», - подписала Белоконь кадры.

Отметим, в Сети оценили озорство артистки.

«Веселье было клёвым, краснели только раки ❤️🌹❤️», «Где такие места?», «Обожаю», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее популярную украинскую исполнительницу Верку Сердючку и ее задорную подтанцовку заметили во время выступления прямо в одном из фонтанов Крещатика. Артисты устроили шоу на глазах у прохожих, исполнив песню Make It Rain Champagne и искупавшись в фонтане.

Как стало известно позже, Сердючка снималась в праздничном концерте. Съемки проходили для шоу «З днем народження, Україно», приуроченного ко Дню независимости.

На фото с выступления Сердючки можно увидеть, как артистка веселится в фонтане с подтанцовкой в компании полуголых парней и своей «мамы» с бутылкой шампанского.

Напомним, Верка Сердючка с безбашенной мамой устроили пляски в фонтане: «полуголые мужчины, шампанское и…»

Как сообщала Politeka, Верка Сердючка с красоткой-мамой переполошили украинцев новыми образами: «Станете еще богаче»

Также Politeka писала, что мама Верки Сердючки показала красавчика-мужа и поразила видом в обычной жизни: редкое фото.