Відома модель Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret показала себе на радість фанатів

На фото Кендіс позувала в одному сорочці і без білизни. Красуня сиділа на стільці боком, прикриваючи таким чином зону бікіні, а рукою закрила пишний бюст. Волосся Свейнпол залишила розпущеним, а сама дивилася прямо в об'єктив. На ще одному фото красуня вже була в трусиках і стояла, демонструючи себе спереду. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Солоний", - коротко підписала кадр зірка.

Фанати поставили понад 130 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це не працює за ману", "так, тому що ти залишила мене", " природна краса визначала ... Я так люблю тебе і ці знімки, дитинко", " Ти така богиня!", "Де ця нова колекція? Мені потрібно терміново", "Боже мій, сама спокуслива"," Мамочка"," побила своєю красою", " подивися, яка сексуальна Кендіс!", "Найбільша богиня", "просто приголомшливо, як ти все це прикриваєш однією рукою", "Ти найкрасивіша жінка в світі".

Повідомлялося, що популярна модель Кендіс Свейнпол показала фігуру у воді.

Зйомка її ідеальних форм проводилася саме під водою, чому кадри вийшли незвичайними.

Кендіс була в крихітному купальнику на тонких лямках. При цьому купальний наряд добре тримався на тілі, незважаючи на рухи моделі.

Нагадавши, Кендіс Свейнпол з "Victoria's Secret" спустила сорочку, показавши насолоду

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