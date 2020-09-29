Популярная модель Кэндис Свейнпол, которая стала бывшим ангелом бренда Victoria’s Secret, показала идеальные формы в бикини

Красотка опубликовала архивное фото в сториз своего Инстаграм, пишет Politeka.net. Кэндис предстала в купальнике на песке.

Огненная блондинка вытянула длинные ножки. Небольшую грудь подчеркнул лифчик с глубоким вырезом. Размеры едва не выставились наружу. При этом толстые бретельки, казалось, соскальзывают с плечей знаменитости.

Свейнпол надела плавки на высокой посадке, которые хотя и не открывали виды на самые сочные места, но при этом отлично подчеркнули бедра.

Звезда надела соломенную шляпку с несколькими вытянувшимися соломинками возле глаз.

Модель испачкалась в песке, и, вероятно, любовалась морем.

Фото было сделано в декабре 2017 года, о чем звезда сообщила в приписке.

Кадр не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сториз нет такой возможности.

Сейчас на страницу мировой звезды подписаны 14, 6 миллиона пользователей сети.

Напомним, Кэндис Свейнпол демонстрирует свои идеальные изгибы тела.

Этот раз не стал исключением. Кэндис позировала на черно-белом фото, слегка выгнувшись для того, чтобы ее формы приобретали более соблазнительный вид.

Ранее мы писали, что Кэндис Свейнпол опубликовала страстное видео, на котором танцевала очень горячий танец. Она была в трусиках и белой футболке, под которую не стала надевать белье. Модель медленно двигалась под песню Билли Айлиш, сводя с ума своих поклонников.

«Сходя с ума, вы пришли в себя. Алан Уоттс», - подписала видео модель.

Напомним, что аппетитная Кэндис Свейнпол приняла жаркую позу на дереве: "Смелая красотка".

Как сообщала Politeka, Кэндис Свейнпол блеснула своими "золотыми шарами" в неожиданном виде: "Такая бестия".

Также Politeka писала, что обнаженная Кэндис Свейнпол показала, как выглядит совершенство: «Наслаждение…».