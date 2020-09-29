Стройная модель не удержалась от хвастовства

Популярная модель Кэндис Свейнпол, которая стала бывшим ангелом бренда Victoria’s Secret, впечатлила стройными формами

Звезда нередко публикует снимки со своих профессиональных фотосессий, пишет Politeka.net. На фото модель демонстрирует свои идеальные изгибы тела.

Этот раз на стал исключением. Кэндис позировала на черно-белом фото, слегка выгнувшись для того, чтобы ее формы приобретали более соблазнительный вид.

Звезда надела черный короткий топик, оголивший ее "стальной" пресс. На шее сверкала красивая золотая цепочка.

Юбочка идеально сидела на бедрах, обтянув роскошный изгиб.

"Шелковое" тело блестело от вспышки фотокамеры.

Звезда распустила длинные волосы. Красотка прикрыла глаза, будто наслаждаясь собой. Ее губы были приоткрыты.

За девять часов пост собрал более 90 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети называли модель своей музой, а также писали ей массу других приятных слов.

Ранее мы писали, что Кэндис Свейнпол предстала в светлом костюме, вероятно, ткани деним. Модель расстегнула пуговицы верха костюма и дала немного взглянуть на обнаженное тело без белья.

Прелести почти незаметно выглядывали из-под наряда.

Напомним, Кэндис Свейнпол позировала абсолютно обнаженной, прикрыв некоторые места руками. Звезда смотрела в камеру, приоткрыв губы.

При этом красотка была вся в песке, а ее волосы были влажными. Данный кадр был сделан на пляже.

«Будь свободым, как океан», - коротко говорится в сообщении.

Пользователи сети пришли в восторг и написали звезде много комплиментов.

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