Дружина українського співака Сергія Бабкіна, Сніжана Бабкіна стала жертвою зловмисників

Про це Бабкін написав 13 жовтня на своїй сторінці в Instagram, оприлюднивши відеозвернення дружини.

"У мене тільки що вкрали Instagram. Я сиджу зараз і плачу, не знаю, що робити", – заявила Бабкіна.

Вона зазначила, що кілька днів тому подала заявку на верифікацію своєї сторінки і 13 жовтня отримала лист зі схваленням. Бабкіна виконала ряд запропонованих дій, активізувала сторінку, ввела отриманий на телефон код і після цього втратила доступ до своєї сторінки.

"Через хвилину-такий спалах, все зникає, і все", - описала вона те, що відбувається.

Бабкіна зазначила, що зловмисники вже видалили всю інформацію з її профілю.

"Не знаю, кому писати, що робити. Ніхто не може зайти на сторінку з моєї команди. Я вже все перепробувала", - підсумувала вона.

Відзначимо, в мережі спробували підтримати Сніжану Бабкіну. У той же час багато хто не вважає вкрадену сторінку в «Instagram» так сильно засмучуватися і плакати.

"Тю, я думала хтось помер«," Сніжана, ну невже втрата сторінки коштує таких істерик? Це безперечно прикро. Бережіть себе.❤️ Дивлячись на ваш стан можна подумати, що ви втратили близьку людину», «жити і радіти, що це всього лише Instagram... Головне, що всі живі і здорові", " Ну «що ж Ви так плачете? Так налякали", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо раніше від подібних дій зловмисників постраждав автор і сценарист" Квартал-95 " Валерій Жидков. Але комік не став довго сумувати, і тут же створив нову сторінку.

Нагадавши, щасливий Бабкін показав молодшого сина, Леся Нікітюк не втрималася.

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