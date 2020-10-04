Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана озадачила выходкой в домашней обстановке

Как передает Politeka.net, в Инстаграм женщины появилось неоднозначное видео, которое снял ее муж. Бабкина в домашней одежды что-то обсуждала с дочкой, после чего проходя возле мужа задрала и без того коротенькие шортики и потрусила накачанным «орешком». Судя по реакции Сергея и дочки пары Веселины, они не ожидали такой выходки от матери. Это стало неожиданностью для всех.

«Мне по-воскресному ВСТРУСНУЛОСЬ

Хотела мужа рассмешить

И чтобы Вам щаз не уснулось

Решила в Инстаграм залить», - подписала Снежана свой тверк.

Стоит отметить, что мнение поклонников разделилось. Одни похвалили женщину за чувство юмора и смелость, а другие жестко раскритиковали ее за неадекватное поведение.

«Еще и хватает ума это выкладывать на всеобщее обозрение. Куда мы катимся?! Вроде ж и не малолетки глупые», «Некрасиво, зато весело!», «Молодец, мама 3 детей», «Прикольно...позитив сейчас наше всё - лучше дурачиться, чем грустить от карантина», «На позитив мало смахивает. А вот на неадекватный поступок так точно», «Вульгарно!», ««Ужас», «Супер! Какие вы настоящие», «Вот что значит женщина Бомба – Ракета», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Сергей Бабкин оторвался с роскошной женой прямо на улице, сеть кипит: «Какие вы чудные».

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин покорил внешним видом в образе настоящего мачо, никто не устоит: "Добрый зверь".

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