Известный украинский певец Сергей Бабкин показал всем, что он умеет хорошо не только петь

На своей странице в социальной сети Инстаграм отец троих детей опубликовал фотографию, от которой многие фанаты просто потеряли дар речи, передает Politeka.net.

На снимке артист запечатлен в очень высоком прыжке. Он открыл рот, расставил руки в стороны и словно бежит по воздуху.

«Прыжок в Выходные!!🤍», – подписал снимок артист.

Такая прыгучесть не оставила фанатов равнодушными.

«Вот это полет👍🌟🌟👍», «Огоо! Сергей👍👍 я б уже парашют взяла бы. Вот это прыжок🔥», «Ничего себе, прыгучий талант», «Супер!!!», «👍👍👍👍👍👍👍👍», – не жалеют восторженных слов и эмодзи поклонники творчества артиста.

Ранее мы рассказывали о том, что Сергей Бабкин вернулся к работе после карантина - артист, кроме музыки, еще и играет в театре. Своим новым образом он не на шутку поразил поклонников - яркий лук исполнитель показал на своей странице в Инстаграм.

Кроме того, он попросил поклонников описать строками из его песен состояние, в котором он пребывает на фото.

Он сделал контрастное фото в черно-белых тонах и выбрал то, на котором есть правильный и жесткий свет. Поэтому его фото получилось весьма атмосферным.

Бабкин позирует в стильных штанах в мелкую клетку и однотонной футболке. Дополняют стильный образ аксессуары: мужской браслет в виде цепочки и кольца.

Певец расположился на стуле и смотрит прямо в камеру, нахмурив брови, словно его что-то огорчило. Но при этом он выглядит, как настоящий мачо. Такой образ действительно может заставить любую женщину краснеть.

Напомним, беда обрушилась на семью Бабкиных, супруги сделали заявление.

Ранее Politeka писала о разводе Сергея и Снежаны Бабкиных, певец раскрыл правду об измене: "Стоял на коленях и...".

Как сообщала Politeka, счастливый Сергей Бабкин в дерзком образе поразил сходством с Джонни Деппом.