Жена украинского певца Сергея Бабкина, Снежана Бабкина стала жертвой злоумышленников

Об этом Бабкин написал 13 октября на своей странице в Instagram, обнародовав видеообращение супруги.

"У меня только что украли Instagram. Я сижу сейчас и плачу, не знаю, что делать", – заявила Бабкина.

Она отметила, что несколько дней назад подала заявку на верификацию своей страницы и 13 октября получила письмо с одобрением. Бабкина выполнила ряд предложенных действий, активизировала страницу, ввела полученный на телефон код и после этого потеряла доступ к своей странице.

"Через минуту – такая вспышка, все исчезает, и все", – описала она происходящее.

Бабкина отметила, что злоумышленники уже удалили всю информацию с ее профиля.

"Не знаю, кому писать, что делать. Никто не может зайти на страницу из моей команды. Я уже все перепробовала", – подытожила она.

Отметим, в Сети попытались поддержать Снежану Бабкину. В то же время многие не считают украденную страницу в «Инстаграм» так сильно расстраиваться и плакать.

«Тю, я думала кто-то умер», «Снежана, ну неужели потеря страницы стоит таких истерик? Это бесспорно обидно. Берегите себя.❤️ Глядя на ваше состояние можно подумать, что вы потеряли близкого человека», «Жить и радоваться, что это всего лишь Инстаграм... Главное, что все живы и здоровы», «Ну, что ж вы так плачете? Так напугали», - пишут в комментариях.

Напомним ранее от подобных действий злоумышленников пострадал автор и сценарист "Квартал-95" Валерий Жидков. Но комик не стал долго горевать, и тут же создал новую страничку.

Напомним, счастливый Бабкин показал младшего сына, Леся Никитюк не удержалась.

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин оторвался от земли и поразил новым талантом: "Вот это полет!"

Также Politeka писала, что жена Бабкина задрала шорты и дико потрусила «орешком» на камеру, бесстыжее видео.