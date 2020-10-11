Известный певец Сергей Бабкин умилил поклонников семейным фото

Как сообщает Politeka.net, супруги Сергей и Снежана Бабкины воспитывают трех детей - 13-летнего Артура, 9-летнюю Веселину и Елисея, который появился на свет год назад. Семья Бабкиных обожает совместные прогулки и, даже невзирая на плохую погоду, отправляется на променад.

На свежем кадре в Instagram музыкант показал совместное фото с младшим сыном Елисеем.

Трогательное фото папы и сына в момент душевного общения сделано будто случайно. Мальчик в яркой желтой кофточке мягко притрагивается ручкой папиной шее, а Сергей держит его на руках, счастливо улыбаясь.

Артист оставил красноречивую подпись под трепетным кадром:



"Каждый наш день - ОСОБЕННЫЙ!💛 Главное - найти в сегодняшнем дне, за что можно зацепиться и внутренне развить это в СЧАСТЬЕ ДНЯ!☀️ ".

Под снимком комментаторы не удержались от теплых слов в адрес звездной семьи – их растрогала совместное времяпровождение отца и сына. Телеведущая Леся Никитюк также не удержалась и оставила под фото парочку эмодзи.

"Вы прекрасны, фото просто пронизано теплом и излучает счастье", "Какое суперовое фото! солнечное! Залюбовали", "Спасибо вам за то, что делаете этот мир лучше", "🤗❤️Так держать! Вы клёвые! Мы гордимся Вами!", "лучик позитива".

Напомним, беда обрушилась на семью Бабкиных, супруги сделали заявление.

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Как сообщала Politeka, счастливый Сергей Бабкин в дерзком образе поразил сходством с Джонни Деппом.