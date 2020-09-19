Известный украинский певец Сергей Бабкин показал горячее фото, на котором предстал в дерзком образе

Как сообщает Politeka.net, известный украинский музыкант и отец троих детей Сергей Бабкин вернулся к работе после карантина - артист кроме музыки еще и играет в театре. Своим новым образом он не на шутку поразил поклонников - яркий лук исполнитель показал на своей странице в Instagram.

Кроме того, он попросил поклонников описать строками из его песен состояние, в котором он перебывает на фото.

Он сделал контрастное фото в черно-белых тонах и выбрал то, на котором есть правильный и жесткий свет. Поэтому его фото получилось весьма атмосферным.

Бабкин позирует в стильных штанах в мелкую клетку и однотонной футболке. Дополняют стильный образ аксессуары: мужской браслет в виде цепочки и кольца.

Певец расположился на стуле и смотрит прямо в камеру, нахмурив брови, словно его что-то огорчило. Но при этом он выглядит, как настоящий мачо. Такой образ действительно может заставить любую женщину краснеть.

Пользователи сети под снимком оставили множество комплиментов для Бабкина. При этом они пытались угадать, в каком настроении сейчас пребывает певец.

"Ох, ребята, давайте я сделаю злое лицо, но потом закончится эпидемия 😁", "Медведь)", "Были бы мы молоды, не теряли голову💛", "Сердце рвется, но лёд никак не тронется...", "Я герой скажите мне какого романа😊 ", "Кто это был: Добрый зверь или злой человек".

Напомним, беда обрушилась на семью Бабкиных, супруги сделали заявление.

Ранее Politeka писала о разводе Сергея и Снежаны Бабкиных, певец раскрыл правду об измене: "Стоял на коленях и...".

Как сообщала Politeka, счастливый Сергей Бабкин в дерзком образе поразил сходством с Джонни Деппом.



