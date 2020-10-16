Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на відпочинку

На фото Квітко позувала в закритому купальнику з великим декольте і чорним поясом знизу. Модель спокусливо вигнулася, закинувши волосся назад. Анастасія доповнила образ чорними окулярами, сидячи на великому камені на березі моря. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Миле провокаційне малятко", "Красиві поцілунки Анастасії", "Гарне фото моя любов", "Коли я глянув туди, я побачив тебе з твоїм величним силуетом і сонцем позаду тебе, простягаючи мені руку, щоб підняти мене після моїх поразок, і з тих пір ти стала моєю оазою в пустелі", "Виглядають абсолютно приголомшливо", "Непохитна красуня Анастасія", "Добрий ранок", "як прекрасний ангел", "Красивих теж вітаю кішечку і красуню", "Hy приєднуйся до мене".

Повідомлялося, що знаменита російська модель Анастасія Квітко похвалилася формами в квітковій сукні.

Кадри, на яких Анастасія знімає наряд або вдає, що збирається це зробити, стають також одними з найпопулярніших. Наприклад, фото, на якому Настя зняла лямки квіткового міні-сукні і посвітила бюстом, викликало бурхливу реакцію в мережі.

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