Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала достоинства с пикантного ракурса

Модель каждый день показывает, как выглядит ее фигура в смелых и даже пикантных образах. Девушка не скрывает бюст и всячески демонстрирует его в крошечных лифчиках. Также Квитко не забывает демонстрировать неестественно пышные ягодицы вместе с тонкой талией.

На одном из таких фото Анастасия в микро-бикини насыщенного баклажанового оттенка показала себя с необычного ракурса. Позируя на лежаке, Анастасия выпятила бюст и приподняла голову, чтобы подчеркнуть достоинства удачным прогибом.

К слову, Настя является рекламным представителем трендовой одежды, поэтому каждый раз на таких вот неоднозначных кадрах она представляет разные купальники и старается не повторяться. Вот что пишут под постом в этот раз фанаты:

«Удивительно😍😍🍆; Мне нравится ❤; поправьте меня, если я ошибаюсь, но я думаю, что мы нужны друг другу @anastasiya_kvitko; Фантастический помидорчик🍑; Замечательный пейзаж; ваш фон - это наше все; Красивые ножки 👣🖤❤️😍; Поза Рики 👅🔥; Потрясающе твоя 🍑 мне очень нравится Анастасия 😍😋; Так моя дорогая Хермоза 🥂; Беллисима 😍 😍 😍; Ты лиса !!! Продолжай улыбаться, дорогая !!!».

Анастасия является востребованной моделью, поэтому на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда публикует множество кадров со съемок в самых разных образах. Девушка демонстрирует пышные формы без малейшего чувства стыда, так как гордится ими и не желает прятать себя.

Квитко не рассказывает, сделала ли она пластические операции или же ее фигура была от природы такой необычной, однако фанаты продолжают уверять, что девушка сделала очень много «исправлений». На одном из фото, которое Настя показала, четко видно, как неестественно тонко выглядит ее талия и как внушительно выглядит бюст и бедра.

В нежно-розовом платье на тонких лямках прямого кроя девушка блистала рядом с зеркалом и показала таким образом, как выглядит с самых разных сторон. Вот как реагируют фанаты.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов