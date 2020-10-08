Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала роскошный образ в розовом платье

Анастасия является востребованной моделью, поэтому на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда публикует множество кадров со съемок в самых разных образах. Девушка демонстрирует пышные формы без малейшего чувства стыда, так как гордится ими и не желает прятать себя.

Квитко не рассказывает, сделала ли она пластические операции или же ее фигура была от природы такой необычной, однако фанаты продолжают уверять, что девушка сделала очень много «исправлений». На одном из фото, которое Настя показала, четко видно, как неестественно тонко выглядит ее талия и как внушительно выглядит бюст и бедра.

В нежно-розовом платье на тонких лямках прямого кроя девушка блистала рядом с зеркалом и показала таким образом, как выглядит с самых разных сторон. Вот как реагируют фанаты:

«Фотографии ретушированы и это правда; Силикон; Люблю каждую твою картинку !! Определенно вы выглядите слишком горячо и красиво !! 😘😍🌶🔥🚬😎; Самая горячая дама на земле !! 🌶; Очень стройная, дорогая; Милое личико; От Кайли и Ким далеко конечно; Находиться рядом с красивой женщиной - это несбыточная мечта; Пожалуйста, попробуйте индийское платье, Саади так красиво; Моя принцесса; Очень хорошенькая; Какая милая девочка !!! 👏😍👏».

Мы также писали, что девушка старается привлечь к себе как можно больше внимания, а благодаря тому, что она обладает необычной внешностью, это не является проблемой. Настя показывает свои формы в мини-бикини и бюст шестого размера, отмечая, что пластики она не делала.

На одном из фото видно, что Квитко чувствует себя максимально комфортно в белье и купальниках, что совсем не скрывают ее фигуру. Скромно заявляя, что она даже «круче Кардашьян», модель продолжает получать сотни комплиментов в сети.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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