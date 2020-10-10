Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала внушительных размеров бюст

Девушка каждый день показывает роскошную жизнь в социальной сети Инстаграм. Модель не стесняется при этом демонстрировать и свои достоинства, выставляя те напоказ без малейшего чувства стыда.

Анастасия умело подчеркивает бюст шестого размера самыми модными купальниками и пышные бедра, которые также никогда не прячет от внимательной публики. Ее изгибы выглядят несколько неестественно из-за излишне тонкой талии, поэтому фанаты заявляют, что девушка могла сделать пластику, просто не признает этого.

На одном из фото, во время отдыха в ресторане, Квитко решила подразнить фанатов пикантным видом. Все дело в том, что модель примерила слишком тесный топ, который подчеркнул ее грудь и едва ту удержал над столом. Анастасия соблазнительно склонилась над этим столиком, придавая своим формам еще более открытого вида.

«Что привлекает ваше внимание на этой картинке? 😽» - кокетливо отмечает Настя.

Вот как реагируют в сети:

«Ты поймала мой взгляд; Чтобы женщина имела такое красивое, пышное тело, как это, и была такой красивой! Вау 😘❤❤💋; Вы одна настоящая удивительно красивая потрясающая богиня из рая; Твои розовые губы 💋; Твои глаза❤️; Твои красивые глаза хх; Видел красавиц, но никогда не видел такой чудесной феи, как ты ... никогда; Затем я заметил часы; У тебя красивые глаза💞🙌💗 ♥ 😘; Боже мой, женщина, что с тобой?».

Мы также писали, что модель каждый день показывает, как выглядит ее фигура в смелых и даже пикантных образах. Девушка не скрывает бюст и всячески демонстрирует его в крошечных лифчиках. Также Квитко не забывает демонстрировать неестественно пышные ягодицы вместе с тонкой талией.

На одном из таких фото Анастасия в микро-бикини насыщенного баклажанового оттенка показала себя с необычного ракурса. Позируя на лежаке, Анастасия выпятила бюст и приподняла голову, чтобы подчеркнуть достоинства удачным прогибом.

К слову, Настя является рекламным представителем трендовой одежды, поэтому каждый раз на таких вот неоднозначных кадрах она представляет разные купальники и старается не повторяться. Вот что пишут под постом в этот раз фанаты.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов