28-річна краснодарська актриса Анастасія Шульженко, що здобула славу коханки одруженого стриптизера Тарзана, потребує операції

Про це заявила представниця дівчини медіа-продюсер Діана Бічарова. За її словами, в результаті нанесеної Сергієм Глушком (справжнє ім'я Тарзана, - ред.) черепно-мозкової травми, у Шульженко сильно впав зір, пише "Радіо Комсомольська правда".

Бічарова зазначила, що стан дівчини нестабільний, але не вкрай важкий, як раніше.

«У Насті впав зір до мінус 12,5. Їй потрібна термінова операція на очі. Це пов'язано зі струсом мозку після удару пана Глушка", - заявила продюсер.

Раніше повідомлялося, що актриса подала заяву в поліцію на Тарзана. Згідно адвокату дівчини, за фактом події вже був отриманий листок непрацездатності.

У мережі з'явилося відео, на якому Сергій відштовхнув Анастасію, коли та намагалася потрапити за лаштунки, щоб поговорити з екс-коханцем наодинці.

"Він мене штовхнув, я просто не очікувала. Це близька моя людина, як я можу злякатися йти до близької людини без адвоката?", - розповіла вона в ефірі шоу з Андрієм Малаховим.

Нагадаємо, дружина Глушка співачка Наташа Корольова заявила, що чоловік став жертвою афери і його зустріч з нібито "коханкою" була всього лише один раз, і то його "опоїли". При цьому Шульженко наполягає, що зустрічалася зі стриптизером півтора року.

А зовсім недавно Корольова приголомшила новою порцією одкровень. Артистка зізналася, що вони з чоловіком розглядали Анастасію як сурогатну матір для своєї другої дитини. Мовляв, дівчина сама підійшла з такою пропозицією після одного з концертів "Тарзан-шоу".

"У його телефоні вона так і записана: "Настя сурогат". Ця тема у нас з Сергієм не раз спливала, ми її активно вивчали і одного разу згадали про пропозицію", - поділилася Наташа.

Нагадаємо, що Наташу Королеву і Тарзана вивели на чисту воду після скандалу зі зрадою

А ще Politeka писала, що спливла несподівана правда про Тарзана до знайомства з королевою

Також Politeka повідомляла, що Собчак жорстко провчила Тарзана після зради королевою, скандальні кадри