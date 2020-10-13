47-летняя певица Наташа Королева дала новое интервью, в котором раскрыла всю правду о любовнице своего супруга

Так, несколько месяцев назад стало известно об измене мужа Королевой Тарзана. 50-летний стриптизер "загулял" с 28-летней малоизвестной краснодарской актрисой Анастасией Шульженко. Скандал набирал обороты, а история обростала новыми деталями. В частности, звездные супруги обвинили девушку, побывавшую в их квартире, в краже драгоценностей на 5 миллионов рублей, заявив, что встреча была, мол, единственной, и то Тарзана специально "опоили", дабы поднять на теме хайп ради денег.

Беременная Шульженко, в свою очередь, заявила, что отношения с Сергеем Глушко (настоящее имя стриптизера, - ред.) у нее длятся около полутора лет, и артист обманывает жену, когда говорит, что это была случайная интрижка.

Теперь же признание Королевой ставит все вверх дном. Певица рассказала в последнем интервью, что Шульженко должна была стать не любовницей ее мужа, а суррогатной матерью их второго ребенка, пишут "Дни.ру".

К слову, Наташа никогда не скрывала, что вновь мечтает стать матерью - особенно, после выкидыша, произошедшего несколько лет назад.

«Не так давно я снова заикнулась. «Слушайте, пацаны, может, нам суррогатную маму привлечь, пока есть, что взять у меня». Архип (18-летний сын Наташи, - ред.) сразу сказал: «Не надо, я не хочу». Хотя он одно время очень хотел. А Серега сказал: «Не знаю». Кажется, надо внуков ждать», — делилась своими переживаниями артистка в одном из интервью.

Королева отметила, что какое-то время назад Шульженко сама подошла к Глушко после выступления в "Тарзан-шоу" с предложением услуг в качестве суррогатной матери.

"Мол, готова выносить ребенка семейной паре. В его телефоне она так и записана: "Настя суррогат". Эта тема у нас с Сережей не раз всплывала, мы ее активно изучали и однажды вспомнили о предложении", – рассказала Наташа Королева.

Почему-то с Шульженко списалась не певица, а Глушко. И тут действия актрисы оказались неожиданными. По словам артистки, она стала с ним флиртовать и даже "клеиться". Но самым сенсационным стало признание Наташи в том, что именно с ее подачи Анастасия и оказалась у них дома. Причем не одна, а почему-то с подружкой.

Артистка предположила, что у Шульженко и ее приятельницы был уже план по получению компромата, раздуванию скандала и "монетизации" вопроса.

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