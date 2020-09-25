Российскую певицу Наташу Королеву обвинили в хайпе на изменах собственного мужа

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала анонс новой песни. Королева сопроводила песню очень откровенным видео. Она надела платье с глубоким декольте и посветила бюстом перед камерой.

Стоит отметить, что анонс вызвал бурную реакцию в сети. Поклонники раскритиковали артистку за пошлые слова песни, ее поведение, а также раскусили звездную пару, заявив, что скандал с изменами был своеобразной рекламной акцией перед выходом новой песни.

«Хорошая была предреклама песни, все грамотно раскрутили, и новый хит, и Тарзана оживили! Отличный пиар!», «Да раздевайтесь уже все до гола, и попрыгайте по сцене вместе с Тарзаном голые, шуты гороховые. Ждём продолжения банкета, пора выводить маман, даже уже интересно, что ещё придумаете», «Ну какой хайп, такая и песенка», «Дешевый пиар, дешевая песня. Как же низко пала ваша семья Наталья, никогда не ожидала от вас такого», «Сплошной хайп, грязь и все "звезды" выбирают сейчас одно направление - скандал, измена, сплошная грязь... и все ради чего?», - пишут пользователи сети.

Отметим, что сама певица написала в сети, что ее семья проходит через кризис. А сын пар Архип признался, что пытается отвлечься от скандала, занимаясь творчеством.

Напомним, как выглядел Тарзан до встречи с Наташей Королевой, в сети потрясены: "Всегда так глаза выпячивает?".

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