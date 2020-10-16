Відома модель Памела Андерсон показала себе і розповіла про хлопчиків
На фото Памела позувала в халатику з шовку і лежала на ліжку. Андерсон спокусливо вигнулася і закрила очі від задоволення. Волосся у красуні були розпущеними, а образ модель доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Сумую за моїми прекрасними хлопчиками ...
- хоча ми завжди разом на якомусь плані існування.
Цього не достатньо -
Мені потрібно стиснути тебя,
і поцілунок твого обличчя.
В основному залишається позитивним, але сьогодні
мама
Один з тих днів. я люблю тебе", - написала Андерсон під фотографією.
Фанати поставили 10 тисяч лайків і написали всього один коментар: "Звичайно".
Все тому, що Памела дозволила коментувати її публікації тільки тим, на кого вона сама підписана, тому більшість людей не має подібної можливості.
Ми повідомляли, що знаменита модель і актриса Памела Андерсон схвилювала чуттєвими образами і розповіла про свої стосунки.
Модель сіла на підлозі кімнати з розсунутими ногами, поділ прикрив пікантні місця, проте стегна залишилися на виду. Білява красуня заплющила очі з задумливим виразом на обличчі і сперлася руками на коліна.
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