Відома модель Памела Андерсон показала себе і розповіла про хлопчиків

На фото Памела позувала в халатику з шовку і лежала на ліжку. Андерсон спокусливо вигнулася і закрила очі від задоволення. Волосся у красуні були розпущеними, а образ модель доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сумую за моїми прекрасними хлопчиками ...

- хоча ми завжди разом на якомусь плані існування.

Цього не достатньо -

Мені потрібно стиснути тебя,

і поцілунок твого обличчя.

В основному залишається позитивним, але сьогодні

мама

Один з тих днів. я люблю тебе", - написала Андерсон під фотографією.

Фанати поставили 10 тисяч лайків і написали всього один коментар: "Звичайно".

Все тому, що Памела дозволила коментувати її публікації тільки тим, на кого вона сама підписана, тому більшість людей не має подібної можливості.

Ми повідомляли, що знаменита модель і актриса Памела Андерсон схвилювала чуттєвими образами і розповіла про свої стосунки.

Модель сіла на підлозі кімнати з розсунутими ногами, поділ прикрив пікантні місця, проте стегна залишилися на виду. Білява красуня заплющила очі з задумливим виразом на обличчі і сперлася руками на коліна.

Нагадавши, Памелу Андерсон підловили в самий невідповідний момент

Також Politeka писала, що шалена Памела Андерсон показала ідеальні ніжки під розкішною сукнею

А ще Politeka писала, що Памела Андерсон в коротенькому халатику задерла ніжки, забувши про білизну



