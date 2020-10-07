Известная модель Памела Андерсон показала себя, восхитив смелостью
На фото Памела позировала в вязаном халате с декольте, зато без белья. Андерсон была в кровати и задрала немного ножки, показывая, что там прячет. Волосы у звезды остались распущенными, а в руках красотка держала телефон. Рядом можно увидеть комод, на котором стоял свежий букет роз. Фото вышло очень нежным, соблазнительным и пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется написать: "Вышла на охоту, аж челюсть отвисла".
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Сообщалось, что известная западная актриса и модель Памела Андерсон подразнила поклонников своим самым невероятным образом.
На фото видно, как силиконовая грудь звезды так и норовит выпрыгнуть из оков.
На другом фото, которое опубликовала Андерсон, снято ее лицо крупным планом.
Мы писали, что легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде.
«Охрана», - коротко сказано в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Памела Андерсон позирует в коротеньком наряде и с растрепанными волосами.
Напомним, неугомонная Памела Андерсон раздвинула ноги в крохотных трусиках
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