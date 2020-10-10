Американская модель и актриса Памела Андерсон похвасталась пикантным образом

Как передает Politeka.net, очередной снимок-воспоминание знаменитость опубликовала на своей страничке в Instaram.

Одна из самых желанных женщин 90-х регулярно делится кадрами со своей молодости и на этот раз облачившись в шелковую ночнушку Андерсон подтвердила звание самой жаркой модели прошлого.

В опасной позе Памела продемонстрировала все свои прелести: от шикарной прически до пикантных мест, которые хорошо хоть прикрыла бельем.

Памеле Андерсон исполнилось 52, но она продолжает без стеснения оголяться для глянцевых изданий и блистает на обложках без одежды. К слову, актриса выглядит очень молодо, так как следит за своей внешностью.

Ранее она опубликовала фото на котором позирует полуголая – в белом купальнике. Видны женственные формы артистки и, естественно, виднеется ее грудь.

Снимок походит на типичный кадр «из 90-х» — собственно Памела Андерсон была мега-популярной в то время.

Напомним, неугомонная Памела Андерсон раздвинула ноги в крохотных трусиках

Также Politeka писала, что Памела Андерсон в обтягивающем купальнике напомнила, чем соблазняет мужчин

А еще Politeka сообщала, что Памела Андерсон задрала ножки, засветив самое интересное