Американская модель и актриса Памела Андерсон похвасталась пикантным образом
Как передает Politeka.net, очередной снимок-воспоминание знаменитость опубликовала на своей страничке в Instaram.
Одна из самых желанных женщин 90-х регулярно делится кадрами со своей молодости и на этот раз облачившись в шелковую ночнушку Андерсон подтвердила звание самой жаркой модели прошлого.
В опасной позе Памела продемонстрировала все свои прелести: от шикарной прически до пикантных мест, которые хорошо хоть прикрыла бельем.
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Памеле Андерсон исполнилось 52, но она продолжает без стеснения оголяться для глянцевых изданий и блистает на обложках без одежды. К слову, актриса выглядит очень молодо, так как следит за своей внешностью.
Ранее она опубликовала фото на котором позирует полуголая – в белом купальнике. Видны женственные формы артистки и, естественно, виднеется ее грудь.
Снимок походит на типичный кадр «из 90-х» — собственно Памела Андерсон была мега-популярной в то время.
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