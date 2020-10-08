Известная модель Памела Андерсон показала себя, хвастаясь диким образом

На фото Памела была в платье с корсетом. Прозрачные подъюбники добавили образу пикантности, а сама Андерсон сидела на стуле за столиком и отвела взгляд от камеры. Волосы у модели были распущенными, а ноги звезда решила поднять. Суда по всему, легенда находилась где-то в ресторане. Фото вышло очень эффектным, ведь корсет украшает любую красотку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дико постоянная", - написала под фото Андерсон.

Фанаты поставили почти 7 тысяч лайков и не писали комментарии, так как Памела запретила их оставлять пользователям, кроме друзей, но так и хочется написать: "Эталон красоты".

Сообщалось, что легендарная голливудская актриса и модель Памела Андерсон подразнила поклонников своим самым ярким образом.

Памела играла соблазнительную красотку в красном обтягивающем купальнике. На фото видно, как силиконовая грудь звезды так и норовит выпрыгнуть из оков.

На втором фото, которое опубликовала Андерсон, снято ее лицо крупным планом. Она смотрит вдаль, ее глаза слепит солнце.

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