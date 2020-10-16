Известная модель Памела Андерсон показала себя и рассказала о мальчиках

На фото Памела позировала в халатике из шелка и лежала на кровати. Андерсон соблазнительно выгнулась и закрыла глаза от удовольствия. Волосы у красотки были распущенными, а образ модель дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Скучаю по моим прекрасным мальчикам ...

- хотя мы всегда вместе на каком-то плане существования.

Этого не достаточно -

Мне нужно сжать тебя,

и поцелуй твоего лица.

В основном остается позитивным, но сегодня

мама

Один из тех дней. я люблю тебя", - написала Андерсон под фотографией.

Фанаты поставили 10 тысяч лайков и написали всего один коментарий: "Конечно".

Все потому, что Памела разрешила комментировать ее публикации только тем, на кого она сама подписана, поэтому большинство людей не имеет подобной возможности.

Мы сообщали, что знаменитая модель и актриса Памела Андерсон взволновала чувственными образами и рассказала о своих отношениях.

Модель села на полу комнаты с раздвинутыми ногами, подол прикрыл пикантные места, однако бедра остались на виду. Белокурая красотка зажмурила глаза с задумчивым выражением на лице и оперлась руками на колени.

Напомним, Памелу Андерсон подловили в самый неподходящий момент

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