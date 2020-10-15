53-річний російський співак Філіп Кіркоров приголомшив зворушливою промовою і не менш зворушливими кадрами

Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі відеонарізку з різних фото та роликів, де він разом з другом, колегою по сцені Миколою Басковим (щоб подивитися, проскрольте вниз).

Так, Кіркоров привітав Баскова з 44-річчям, зізнавшись йому в любові і повазі в підписі.

"Друг мій @nikolaibaskov, з днем народження!🥳 Радуйся кожен день, насолоджуйся дрібницями, прагни до своїх мрій і завжди даруй свято!💥 Будь вільний в думках, вчинках, почуттях. В принципі як ти і живеш... Дорожу нашою дружбою. Я завжди вважаю тебе не просто другом, а молодшим братом. Дуже тебе люблю. Ти не один. І спасибі твоїй чудовій мамі Олені Миколаївні за тебе 🙏 дай їй Бог здоров'я і довгі літа! Живи душею, мрій серцем, посміхайся думкам. Нехай життя буде прекрасною піснею. Ура, ура, урааа!👏 👏 👏",- йдеться в повідомленні.

Користувачі приєдналися до привітань, обговоривши побачене в коментарях:

"І правда, як два брати - чудові артисти! Довгої дружби, Микола. З днем народження!!!"

"Завжди приємно дивитися на щасливих людей!!! ❤️"

"Аааа, як круто!!!!👍👍👍👍"

"Дуже здорово зробив привітання"

"Я вас обох обожнюююю. А коли ви разом це взагалі бомба"

"Приколісти👍"

Примітно, що обидва артисти люблять епатувати різними несподіваними витівками - не цураються навіть бійок на публіці. Нещодавно ми розповідали, як вони влаштували переполох у програмі "Вечірній Ургант". Ведучий вручив Баскову букет квітів, що, мабуть, не сподобалося Кіркорову, який сидів поруч. Обділений Філіп почав відбирати у Миколи букет, але зазнав поразки. Закінчилося все тим, що Басков ганявся по студії за товаришем, б'ючи того все тими ж квітами.

Нагадаємо, що розв'язний Кіркоров пішов у відрив з престарілими долиною і Газмановим: "епоха".

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