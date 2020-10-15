53-летний российский певец Филипп Киркоров ошеломил трогательной речью и не менее трогательными кадрами

Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге видеонарезку из разных фото и роликов, где он вместе с другом, коллегой по сцене Николаем Басковым (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

Так, Киркоров поздравил Баскова с 44-летием, признавшись ему в любви и уважении в подписи.

"Друг мой @nikolaibaskov, с днём рождения!🥳 Радуйся каждый день, наслаждайся мелочами, стремись к своим мечтам и всегда дари праздник!💥 Будь свободен в мыслях, поступках, чувствах. В принципе как ты и живешь... Дорожу нашей дружбой. Я всегда считаю тебя не просто другом, а младшим братом. Очень тебя люблю. Ты не один. И спасибо твоей замечательной маме Елене Николаевне за тебя🙏🏻 Дай ей Бог здоровья и долгие лета! Живи душой, мечтай сердцем, улыбайся мыслям. Пусть жизнь будет прекрасной песней. Ура, ура, урааа!👏🏼👏🏼👏🏼", - говорится в сообщении.

Пользователи присоединились к поздравлениям, обсудив увиденное в комментариях:

"И правда, как два брата - замечательные артисты! Долгой дружбы, Николай. С днем рождения!!!"

"Всегда приятно смотреть на Счастливых людей!!! ❤️"

"Аааа, как круто!!!!👍👍👍👍"

"Очень здорово сделал поздравление 😀"

"Я вас обоих обожаааааююююю. А когда вы вместе это вообще бомба"

"Приколисты👍"

Примечательно, что оба артиста любят эпатировать различными неожиданными выходками - не чураются даже потасовок и драк на публике. Недавно мы рассказывали, как они устроили переполох в программе "Вечерний Ургант". Ведущий вручил Баскову букет цветов, что, видимо, не понравилось сидящему рядом Киркорову. Обделенный Филипп начал отбирать у Николая букет, но потерпел поражение. Закончилось все тем, что Басков гонялся по студии за товарищем, избивая того все теми же цветами.

Напомним, что развязный Киркоров пошел в отрыв с престарелыми Долиной и Газмановым: "Эпоха".

Как сообщала Politeka, счастливый Киркоров признался, кого полюбил так, как даже не ожидал: "Развернуло на 180 градусов".

Также Politeka писала, что постаревший Киркоров зажег со знаменитой красоткой, кадры попали в сеть: "Любовь будет страстной".