32-річна російська актриса Христина Асмус приголомшила публіку раптовим зверненням

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото та зробила гучну заяву.

Так, Асмус, яка останнім часом скаржилася на погіршення стану здоров'я, повідомила, що у неї підтвердився китайський вірус.

"3 дні були прям жорсткими - температура вище 39⁰ і нижче 37,7 навіть після жарознижуючих не падала... 🌡 Червоне горло, кашель, пекельна ломота всього тіла і голова розколюється... Я прошу вас не забувати про вірус і бути акуратними!!! 😷 ☝ Маски!!! Рукавички!!! Антисептики!!! Дистанція!!! Нікуди не ходіть, якщо відчули перші ознаки!!! Всім здоров'я!! 🙏",- змолилася Асмус у підписі.

Користувачі кинулися обговорювати пост актриси:

"Ви б визначилися з діагнозом. А то у Вас то отруєння, то виснаження, то алергічний дерматит, то ковід"

"Менше по Геленджиках катайся😂тоді і ковіда не буде 👍 👏 "

"Крістін, ось хоч ріж, не вірю..."

"Тримайся, моя дівчинка! Все, що не вбиває нас, робить нас сильнішими!"

"Від грипу теж так хворіють 🤣 🤣 🤣 "

"Ого! Поправляйтеся швидше, бережіть себе!🙏"

"Щастить вам, у нас в місті люди вмирають так і не дочекавшись швидкої. Люди вмирають в таксі, по дорозі в лікарню. Печально"

"Ого, ось це так! Христина, одужуйте! Ніколи не знаєш, коли і де ця зараза може тебе наздогнати і як вона проявиться. Далеко не завжди вона протікає в легкій формі, на жаль…"

Примітно, що раніше китайським вірусом перехворів колишній чоловік Асмус комік Гарік Харламов. За словами помічника зірки, захворювання протікало не у важкій формі. Останній, будучи в самоізоляції, навіть намагався жартувати з цього приводу в соцмережі.

"Ізоляційна творчість, карусель різних кінцівок на одну тему. 8 день як ніяк)", - писав Гарік під комедійним відео, яким ділився з фанатами в Instagram.

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