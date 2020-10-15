32-річна російська актриса Христина Асмус приголомшила публіку раптовим зверненням
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото та зробила гучну заяву.
Так, Асмус, яка останнім часом скаржилася на погіршення стану здоров'я, повідомила, що у неї підтвердився китайський вірус.
"3 дні були прям жорсткими - температура вище 39⁰ і нижче 37,7 навіть після жарознижуючих не падала... 🌡 Червоне горло, кашель, пекельна ломота всього тіла і голова розколюється... Я прошу вас не забувати про вірус і бути акуратними!!! 😷 ☝ Маски!!! Рукавички!!! Антисептики!!! Дистанція!!! Нікуди не ходіть, якщо відчули перші ознаки!!! Всім здоров'я!! 🙏",- змолилася Асмус у підписі.
Користувачі кинулися обговорювати пост актриси:
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"Менше по Геленджиках катайся😂тоді і ковіда не буде 👍 👏 "
"Крістін, ось хоч ріж, не вірю..."
"Тримайся, моя дівчинка! Все, що не вбиває нас, робить нас сильнішими!"
"Від грипу теж так хворіють 🤣 🤣 🤣 "
"Ого! Поправляйтеся швидше, бережіть себе!🙏"
"Щастить вам, у нас в місті люди вмирають так і не дочекавшись швидкої. Люди вмирають в таксі, по дорозі в лікарню. Печально"
"Ого, ось це так! Христина, одужуйте! Ніколи не знаєш, коли і де ця зараза може тебе наздогнати і як вона проявиться. Далеко не завжди вона протікає в легкій формі, на жаль…"
Примітно, що раніше китайським вірусом перехворів колишній чоловік Асмус комік Гарік Харламов. За словами помічника зірки, захворювання протікало не у важкій формі. Останній, будучи в самоізоляції, навіть намагався жартувати з цього приводу в соцмережі.
"Ізоляційна творчість, карусель різних кінцівок на одну тему. 8 день як ніяк)", - писав Гарік під комедійним відео, яким ділився з фанатами в Instagram.
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