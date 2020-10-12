32-летняя российская актриса Кристина Асмус, которая разводится с шоуменом Гариком Харламовым, озадачила снимком с потеками под глазами
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала фото, на котором предстала с растрепанными волосами и потекшей тушью для ресниц. Судя по виду, актриса плакала или пыталась сделать вид, что плакала.
«Понедельник - день тяжёлый», - подписала Асмус фото.
Всего за 15 минут пост собрал более 7 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Кристина, я вас понимаю. У меня у самого нет настроения», «Новый образ в шоу. Ждём», «Думаю, что да. Глаза такие же!», «Прическа клевая, совсем на себя не похожа», «Принцесса», «Не плачь, найдем мы тебе мужика!», «Когда увидела Харластяка», «Снова ревела значит) Ох уж эти женщины)», - пишут пользователи сети.
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Стоит отметить, что таким странным фото Кристина поделилась сразу после того, как Гарик Харламов жестко пошутил над их браком в новом выпуске Comedy Club. Харламов спародировал шоу «Холостяк», на котором выбирал новую жену. Все девушки напоминали ему о Кристине, поэтому получали отказ от шоумена. В последнюю, которая напомнила ему о фильме "Текст", актер даже бросил розой.
Напомним, что жаркая Асмус после развода с Харламовым засветилась в компании красавцев: "Кристина, а где ваша дочь?".
А еще Politeka писала, что Асмус в леопардовом топе и "золоте" поразила внешним видом на пляже: "Ужасный...".
Также Politeka сообщала, что у Асмус после развода с Харламовым новая потеря, едва сдерживает слезы.