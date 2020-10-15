32-летняя российская актриса Кристина Асмус огорошила публику внезапным обращением

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото и сделала громкое заявление.

Так, Асмус, которая в последнее время жаловалась на ухудшение состояния здоровья, сообщила, что у нее подтвердился китайский вирус.

"3 дня были прям жесткими - температура выше 39 😰 И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... 🌡 Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается... Я прошу вас не забывать о вирусе и быть аккуратными!!! 😷☝🏻 Маски!!! Перчатки!!! Антисептики!!! Дистанция!!! Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки!!! Всем здоровья!! 🙏🏻", - взмолилась Асмус в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать пост актрисы:

"Вы бы определились с диагнозом. А то у Вас то отравление, то истощение, то аллергический дерматит, то ковид"

"Меньше по Геленджикам катайся😂тогда и ковида не будет👍👏"

"Кристин, вот хоть режь, не верю..."

"Держись, моя девочка! Все, что не убивает нас, делает нас сильнее!"

"От гриппа тоже так болеют🤣🤣🤣"

"Ого! Поправляйтесь скорее, берегите себя!🙏"

"Везёт вам, у нас в городе люди умирают так и не дождавшись скорой. Люди умирают в такси, по дороге в больницу. Печально"

"Ого, вот это да! Кристина, выздоравливайте! Никогда не знаешь, когда и где эта зараза может тебя настигнуть и как она проявится. Далеко не всегда она протекает в легкой форме, к сожалению…"

Примечательно, что ранее китайским вирусом переболел бывший супруг Асмус комик Гарик Харламов. По словам помощника звезды, заболевание протекало не в тяжелой форме. Последний, будучи в самоизоляции, даже старался шутить по этому поводу в соцсети.

"Изоляционное творчество, карусель разных концовок на одну тему. 8 день как никак)", - писал Гарик под комедийным видео, которым делился с фанатами в Инстаграм.

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