Відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", приголомшила зовнішнім виглядом

Фото опублікували на фан-сторінці, присвяченій актрисі, в "Instagram", пише Politeka.net. (Щоб подивитися-проскролльте в самий низ).

На знімку Тетяна Кравченко виглядає молодшою. Вона зображена з макіяжем і красивою укладанням. Одягнена артистка в мереживну сукню яскравого синього кольору.

Саме в такому ефектному вигляді Валюха Будько з'явилася на весіллі в новому сезоні серіалу "Свати", зйомки якого ще не закінчені.

На загальному знімку відображено все сімейство.

В об'єктив потрапили Федір Добронравов, Тетяна Кравченко, Данило Бєлих, Інна Корольова та Олександр Феклістов.

"Всі разом", - коротко підписано фото.

Користувачі Мережі висловлюють захват від побаченого.

"Які красиві і молоді", "красені", "як приємно вас всіх бачити, здається що ви насправді сім'я, навіть душа радіє. Хочеться вас любити, заздрити білою заздрістю, що у вас таке життя, і не хочеться розлучатися", "О Боже🙏 які ж Ви рідні нашій родині! Дякуємо", "Онучку заміж видають", - пишуть в коментарях.

При цьому багато хто відзначає, що з нетерпінням чекають продовження серіалу.

"Поки всі живі і здорові хочеться побачити продовження серіалу "Свати", хочеться побачити тих же артистів, адже вони для мене улюблені не забуваються артисти", "чекаємо 7 сезон" « " ви Класні! Коли сезон 7 вийде на екран?! Чекаємо всією сім'єю!", "Клас! Скоріше б вийшов 7 сезон, чекаємо з нетерпінням», «швидше б», - пишуть глядачі «Сватів».

Нагадаємо, знімати "Свати 7" почали в 2019 році під Мінськом, проте все застопорилося через пандемію.

Нагадаємо, зірка "Сватів", що покинула серіал, показала себе в молодості:"Красуня і розумниця".

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