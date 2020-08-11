Известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты", показала выступление со знаменитым коллегой

Совместная фотография звезд появилась в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net.

На снимке Татьяна Кравченко со счастливой улыбкой позирует рядом с российским актером Дмитрием Мазуровым. Для спектакля она примерила домашний образ: халат с передником и яркие зеленые штаны. В таком виде Татьяна стала очень похожа на героиню "Сватов" Валентину Будько. Вот только компанию ей составил на Федор Добронравов в образе Ивана Степаныча, а Дмитрий Мазуров в шелковом халате, под которым можно заметить пижаму. На заднем плане также видно серые декорации квартиры.

Пользователи социальной сети оценили харизматичный дуэт и оставили много позитивных комментариев:

"Татьяна! Вы очень замечательная актриса! Вы запоминаетесь с первого раза! Но самая классная ваша роль,как по мне это сваты! Ваш образ просто ни с чем не сравнится! Удачи вам во всём"; "Отличный спектакль !! Спасибо вам за позитив!! Будьте здоровы!!"; "Супер актёры!!! 💖💖💖💖"; "Наряд какой веселенький"; "Как всегда - хозяюшка 👍❤️"; "Какой весёлый фартучек и душевный халатик😂👍👍👍"; "Очень вас люблю оставайтесь такой же классной и позитивной".

Напомним, что Валюха из «Сватов» набросилась на Добронравова, актер не выдержал: «Ты что с катушек съехала?».

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко с цветами на голове ошарашила ярким образом: «Вот это красотка!».

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