Американська модель Ебігейл Речфорд порадувала фанатів, поділившись кадрами в крихітному бікіні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, красуня позує в крихітному бікіні, яке вирішила потягнути за мотузочки та оголивши зайве. При цьому модель пропонує передплатникам конкурс-вгадати число, яке вона загадала. Переможцю вона обіцяла винагороду, проте вони більше звернули увагу на красу знаменитості.
«Занадто солодко», «вау, до чого ж ти хороша», «Божественні форми. Ти вмієш зробити приємно в буденний день», «ти найкрасивіша дівчина і моя улюблена королева», «красоточка», «дуже круто виглядаєш, неймовірний вигляд», - пишуть її шанувальники.
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До цього ми розповідали, що модель Ебігейл Речфорд показала себе в незвичайному спокусливому образі
На кадрах Ебі позувала в пухнастому прозорому халаті. Зірка не закрила ним тіло, а білизну вирішила не надягати, тому можна побачити пишні груди Речфорд. Модель без сорому демонструвала себе, доповнивши образ ефектною зачіскою. Фото вийшло дуже цікавим і спокусливим.
"Думаю, була однією з наших перших гламурних Ебі Речфорд", - підписана фотографія.
Нагадавши, Ебі Речфорд в мокрій майці без білизни засвітила зайве, гарячі кадри
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