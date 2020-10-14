Американська модель Ебігейл Речфорд порадувала фанатів, поділившись кадрами в крихітному бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує в крихітному бікіні, яке вирішила потягнути за мотузочки та оголивши зайве. При цьому модель пропонує передплатникам конкурс-вгадати число, яке вона загадала. Переможцю вона обіцяла винагороду, проте вони більше звернули увагу на красу знаменитості.

«Занадто солодко», «вау, до чого ж ти хороша», «Божественні форми. Ти вмієш зробити приємно в буденний день», «ти найкрасивіша дівчина і моя улюблена королева», «красоточка», «дуже круто виглядаєш, неймовірний вигляд», - пишуть її шанувальники.

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На кадрах Ебі позувала в пухнастому прозорому халаті. Зірка не закрила ним тіло, а білизну вирішила не надягати, тому можна побачити пишні груди Речфорд. Модель без сорому демонструвала себе, доповнивши образ ефектною зачіскою. Фото вийшло дуже цікавим і спокусливим.

"Думаю, була однією з наших перших гламурних Ебі Речфорд", - підписана фотографія.

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