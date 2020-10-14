Бразильська модель Жизель Олівейра, зірка бренду Victoria's Secret, похвалилася розкішною фігурою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Барбі Малібу", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах красуня позує в крихітному купальнику, ефектно демонструючи розкішну фігуру в різних позах. На деякому з них модель вирішила зігнутися до непристойності, показавши принади у всій красі.

"Ні, ти не просто Барбі, Ти королева Малібу", "дуже мило виглядиш», «ідеальна», «вау, обожнюю тебе», "вогонь, крихта", - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що бразильська модель Жизель Олівейра, яка є зіркою Victoria's Secret, приміряла роль школярки-бунтарки

Модель була одягнена в коротку плісировану спідницю, блискучий топ і красивий строгий піджак. Образ вона доповнила масивними туфлями і сумочкою у вигляді сердечка.

Варто відзначити, що виглядала зірка Victoria's Secret чудово. Від її довгих струнких ніг неможливо відвести погляд. За 20 хвилин пост красуні оцінили майже 4 тисячі осіб. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра здивувала видом ззаду в крихітних шортах:»Чорна пантера".

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Також Politeka писала, що Жизель Олівейра пограла бюстом на камеру, застигнувши в непристойній позі: спекотні кадри.