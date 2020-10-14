Бразильська модель Жизель Олівейра, зірка бренду Victoria's Secret, похвалилася розкішною фігурою на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Барбі Малібу", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на кадрах красуня позує в крихітному купальнику, ефектно демонструючи розкішну фігуру в різних позах. На деякому з них модель вирішила зігнутися до непристойності, показавши принади у всій красі.
"Ні, ти не просто Барбі, Ти королева Малібу", "дуже мило виглядиш», «ідеальна», «вау, обожнюю тебе», "вогонь, крихта", - пишуть її шанувальники.
До цього повідомлялося, що бразильська модель Жизель Олівейра, яка є зіркою Victoria's Secret, приміряла роль школярки-бунтарки
Модель була одягнена в коротку плісировану спідницю, блискучий топ і красивий строгий піджак. Образ вона доповнила масивними туфлями і сумочкою у вигляді сердечка.
Варто відзначити, що виглядала зірка Victoria's Secret чудово. Від її довгих струнких ніг неможливо відвести погляд. За 20 хвилин пост красуні оцінили майже 4 тисячі осіб. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра здивувала видом ззаду в крихітних шортах:»Чорна пантера".
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