Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, яка є племінницею Софії Ротару, похвалилася новим ніжним образом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах сяюча Євдокименко позує, приспустивши ефектно піджак. Через це в кадр потрапив напівпрозорий топ красуні. Доповнити образ дівчина вирішила ледь помітним макіяжем і елегантною укладкою.

На іншому знімку Євдокименко позує вже на балконі, але все в тому ж вбранні. Знаменитість, як можна помітити, вирішила прийняти "сонячні ванни".

"Прекрасна", «сонячна», «Найдостойніша, красива й аристократична дівчина! Всі тільки й роблять, що в трусах фоткаються», «крихітка, ти супер», - пишуть її шанувальники.

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Зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорній маєчці й білому комбінезоні, приспущеному на плечі.

Соня тримала за поводи коня, злегка торкаючись її голови. Злегка розпатлана юна красуня блиснула пікантними лініями пружного бюста, повернувшись до камери вигідною стороною. Приглушене освітлення і світлі тони надали цьому кадру якусь атмосферність.

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