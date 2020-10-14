Українцям вирішили розповісти правду про те, за рахунок кого планують найближчим часом підвищувати мінімальну зарплату
Про це розповів екс-віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає "Україна 24».
"Проблема полягає в тому, що разом зі збільшенням мінімальної зарплати, перерахунок Єдиної тарифної сітки фактично не відбувається. Тобто ризик того, що без виділення додаткових коштів - а на це в Державному бюджеті України фактично не передбачено виділення коштів - підвищення відбуватиметься за рахунок самих працівників», - зазначив він.
Колишній чиновник також розповів, що в такій ситуації українці зіткнуться з проблемою, коли «оклади будуть рости, а додаткові виплати будуть скорочуватися».
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"Ризик у тому, що при підвищенні мінімальної заробітної плати реальні зарплати рости не будуть», - підкреслив він.
До цього ми розповідали, що високі зарплати в Україні – доля не тільки програмістів.
Більше 30 тисяч гривень в нашій країні реально заробити не тільки співробітникам IT-сфери, хоча вони традиційно очолюють рейтинги найбільш високооплачуваних вакансій. Непогано платять домашньому персоналу, який працює в забезпечених сім'ях, а також медіабайєрам і аналітикам.
Нагадаємо, що зарплати зростуть, але не надовго: експерти ошелешили прогнозом, яким буде курс долара.
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