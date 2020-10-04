Стали известны нюансы возможного запуска накопительной пенсионной системы

Об этом пишет Finance.ua.

Как известно, пару лет назад размер ЕСВ уменьшили, после чего дефицит в Пенсионном фонде начал расти.

В Кабинете министров предлагают ЕСВ больше не платить в бюджет. По задумке, с дохода украинцев будут забирать по 2% и перечислять их на накопительный счет.

Например, если зарплата составляет 10 тысяч в месяц, то на накопительный счет будет начисляться по 400 гривен ежемесячно. Если украинец накапливает выплату около 35 лет, то к выходу на пенсию можно "собрать" около 170 тысяч гривен. Глава Кабмина же Денис Шмыгаль утверждал, что украинцы могут получать перед выходом на отдых до миллиона.

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная подчеркнула, что если останется солидарная система, то украинцы с полным стажем и зарплате в 10 тысяч будут получать только по 3 тысячи гривен ежемесячно в качестве пенсий (30% от заработка).

“Если в государстве ничего не изменится и будет только солидарный уровень пенсионного обеспечения, то даже с большой официальной зарплатой, выплатой взносов и приобретением стажа пенсия будет 20-30% от зарплаты. Например, зарплата 10 000 гривен – это 3000 пенсии”, - объясняла она пользу от запуска накопительной системы.

Ранее мы рассказывали, что в ПФУ отчитались о начале финансирования пенсий в октябре. В ведомстве подчеркнули, что на выплаты уже было направлено 1,2 млрд гривен.

"1 октября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий октября. На пенсионные выплаты направлено 1,2 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Как напоминают в Пенсионном фонде, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому украинцу дату выплаты в установленном порядке.

Напомним про выход на пенсию в 60 лет под вопросом, в Раде предупредили о проблемах: кто останется без выплат.

Как сообщала Politeka, в ПФУ рассказали о важных нюансах о льготной пенсии в Украине.

Также Politeka писала, что огромный разрыв в размере пенсий женщин и мужчин, украинцев добили суммами.